За 11 месяцев 2025 года жители Приангарья перевели мошенникам более 2 млрд рублей

В Приангарье ущерб от мошенников превысил 2 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Источник: Freepik

В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Президент России дал гражданам чёткую рекомендацию по защите от телефонных аферистов. Он подчеркнул, что мошенничество продолжает развиваться вместе с технологиями.

— Как только с вами начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе — сразу же кладите трубку. Сразу же! — заявил Владимир Путин.

Эта рекомендация особенно актуальна для жителей Иркутской области. По данным регионального ГУ МВД, за 11 месяцев 2025 года в регионе зафиксировано почти шесть тысяч случаев дистанционного мошенничества. Общая сумма ущерба превысила два миллиарда рублей.

Более трети таких преступлений совершается с использованием средств связи. Среди самых частых схем полиция выделяет:

· ложные сообщения о взломе аккаунта на Госуслугах;

· звонки от мнимых сотрудников силовых структур, Росфинмониторинга или коммунальных служб;

· предложения «выгодных» инвестиций;

· сообщения о посылках, социальных выплатах или компрометирующих фото и видео.

Для информирования жителей в регионе создан официальный telegram-канал «Вас обманывают». В нём эксперты и полицейские разбирают новые схемы афер, чтобы помочь гражданам сохранить свои сбережения.