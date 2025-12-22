За 11 месяцев 2025 года жители Приангарья перевели мошенникам более 2 млрд рублей

Эта рекомендация особенно актуальна для жителей Иркутской области. По данным регионального ГУ МВД, за 11 месяцев 2025 года в регионе зафиксировано почти шесть тысяч случаев дистанционного мошенничества. Общая сумма ущерба превысила два миллиарда рублей.