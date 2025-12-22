За 11 месяцев 2025 года жители Приангарья перевели мошенникам более 2 млрд рублей

В ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Президент России дал гражданам чёткую рекомендацию по защите от телефонных аферистов. Он подчеркнул, что мошенничество продолжает развиваться вместе с технологиями.
— Как только с вами начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе — сразу же кладите трубку. Сразу же! — заявил Владимир Путин.
Эта рекомендация особенно актуальна для жителей Иркутской области. По данным регионального ГУ МВД, за 11 месяцев 2025 года в регионе зафиксировано почти шесть тысяч случаев дистанционного мошенничества. Общая сумма ущерба превысила два миллиарда рублей.
Более трети таких преступлений совершается с использованием средств связи. Среди самых частых схем полиция выделяет:
· ложные сообщения о взломе аккаунта на Госуслугах;
· звонки от мнимых сотрудников силовых структур, Росфинмониторинга или коммунальных служб;
· предложения «выгодных» инвестиций;
· сообщения о посылках, социальных выплатах или компрометирующих фото и видео.
Для информирования жителей в регионе создан официальный telegram-канал «Вас обманывают». В нём эксперты и полицейские разбирают новые схемы афер, чтобы помочь гражданам сохранить свои сбережения.