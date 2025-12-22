В Пермском крае тяжелую травму на ж/д путях получил рабочий из Индии

Краевая инспекция труда установит обстоятельства получения тяжелой травмы рабочим из Индии. ЧП произошло на Свердловской железной дороге во время выполнения путевых работ.
Гражданином Индии получил тяжелую травму днем 15 декабря на 241 км ж/д перегона «Бисер-Теплая Гора». Рабочий забивал костыли путевым молотком. В результате одного из ударов костыль отлетел в область правого глаза монтера пути.
На следующий день, 16 декабря, в адрес инспекции поступило медицинское заключение. Оно диагностировало травму глаза тяжелой степени.
Государственная инспекция труда в Пермском крае формирует комиссию по расследованию несчастного случая. Сотрудники надзорного ведомства проведут опросы пострадавшего и должностных лиц работодателя, а также правовой анализ документов.
При установлении нарушений требований трудового законодательства инспекция примет меры административного характера. Материалы расследования несчастного случая направят в органы следствия.