Вечерний салют в Воронеже вызвал тревогу у жителей

Запуск фейерверков на фоне режима опасности из-за БПЛА испугал горожан.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в воскресенье, 21 декабря, жители улицы Генерала Лизюкова в Воронеже стали свидетелями запуска фейерверка. Однако яркое зрелище не вызвало радости, а лишь породило волну страха и негодования среди населения, о чем они немедленно сообщили в социальных сетях.

Вместо праздничных эмоций громкие хлопки принесли тревогу. Ситуация усугублялась тем, что в городе был введен режим опасности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. В таких условиях любые неожиданные взрывы воспринимаются жителями крайне негативно.

В комментариях под постами о происшествии воронежцы выразили возмущение безответственностью организаторов салюта и просят усилить контроль за использованием пиротехники в городе, особенно в период повышенной опасности.

