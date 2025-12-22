Вечерний салют в Воронеже вызвал тревогу у жителей

Вечером в воскресенье, 21 декабря, жители улицы Генерала Лизюкова в Воронеже стали свидетелями запуска фейерверка. Однако яркое зрелище не вызвало радости, а лишь породило волну страха и негодования среди населения, о чем они немедленно сообщили в социальных сетях.
Вместо праздничных эмоций громкие хлопки принесли тревогу. Ситуация усугублялась тем, что в городе был введен режим опасности из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. В таких условиях любые неожиданные взрывы воспринимаются жителями крайне негативно.
В комментариях под постами о происшествии воронежцы выразили возмущение безответственностью организаторов салюта и просят усилить контроль за использованием пиротехники в городе, особенно в период повышенной опасности.