Двух детей спасли из горящей квартиры во Всеволожске

Всего эвакуировали 27 человек.

Источник: Комсомольская правда

Во Всеволожске произошел пожар в многоквартирном доме, из которого пожарным удалось спасти двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Вокка поступило на пульт дежурной службы МЧС утром 22 декабря. Огонь охватил обстановку в одной из комнат на площади 6 квадратных метров. Пожарные расчеты, прибывшие на место, оперативно локализовали и ликвидировали пламя.

— Из горящей квартиры эвакуировали двоих детей. В целях безопасности из соседних квартир по маршевым лестницам было выведено 25 человек, — рассказали спасатели.

Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района устанавливают точную причину возгорания.