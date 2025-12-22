Двух детей спасли из горящей квартиры во Всеволожске

Во Всеволожске произошел пожар в многоквартирном доме, из которого пожарным удалось спасти двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.
Сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Вокка поступило на пульт дежурной службы МЧС утром 22 декабря. Огонь охватил обстановку в одной из комнат на площади 6 квадратных метров. Пожарные расчеты, прибывшие на место, оперативно локализовали и ликвидировали пламя.
— Из горящей квартиры эвакуировали двоих детей. В целях безопасности из соседних квартир по маршевым лестницам было выведено 25 человек, — рассказали спасатели.
Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района устанавливают точную причину возгорания.