Двух детей спасли из горящей квартиры во Всеволожске

Сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Вокка поступило на пульт дежурной службы МЧС утром 22 декабря. Огонь охватил обстановку в одной из комнат на площади 6 квадратных метров. Пожарные расчеты, прибывшие на место, оперативно локализовали и ликвидировали пламя.