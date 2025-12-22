Днем на улице Ширямова в Иркутске загорелся пристрой к нежилому зданию

Днем на улице Ширямова загорелся пристрой к нежилому зданию. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.
— Пока неизвестно, что именно стало причиной пожара. Дознаватели будут выяснять это немного позже. Скорее всего там какой-то большой гаражный комплекс, и к нему пристроено какое-то помещение, — уточнили в ведомстве.
Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Над тушением пожара работает 21 человек с использование пяти служебных машин.
