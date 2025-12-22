Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Днем на улице Ширямова в Иркутске загорелся пристрой к нежилому зданию

Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем на улице Ширямова загорелся пристрой к нежилому зданию. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

— Пока неизвестно, что именно стало причиной пожара. Дознаватели будут выяснять это немного позже. Скорее всего там какой-то большой гаражный комплекс, и к нему пристроено какое-то помещение, — уточнили в ведомстве.

Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Над тушением пожара работает 21 человек с использование пяти служебных машин.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 27-летнего жителя областного центра на два года отправили за решетку за призывы к экстремизму. Также подсудимому 2 года и 6 месяцев запрещено заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений в интернете.