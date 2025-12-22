Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о семье погибшего ребенка в Норильске: отец в тюрьме, сын как мумия

НОРИЛЬСК, 22 декабря, ФедералПресс. Многодетный отец семейства из Норильска, где умер от истощения 5-месячный малыш, отбывает наказание. Как выяснилось, он регулярно поколачивал жену и дочь-подростка. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Мужчина неоднократно бил жену и девочку-подростка. Старшего ребенка пока не допрашивали, сейчас она находится в социальном учреждении», — рассказали пресс-секретарь ведомства Юлия Арбузова.

Сотрудница регионального следственного управления СК РФ также добавила, что со слов девочки, мать не первый раз уходит и оставляет их без еды.

«Мать иногда оставляла еду, но это были какие-то крошки. Если на погибшего мальчика посмотреть, то он выглядит как высохшая мумия. Это напрямую свидетельствует о том, что женщина не просто ушла на три дня и не накормила, а дети постоянно были голодными. Это было систематически», — резюмировала пресс-секретарь.

Кроме того, следователи проверили счета многодетной матери и выяснили, ч то она часто покупала алкоголь, а еду практически не брала.

Напомним, что 5-месячный ребенок умер от истощения. Старшие дети многодетной матери отправлены в социальные центры, а сама женщина задержана.