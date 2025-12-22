Что известно о семье погибшего ребенка в Норильске: отец в тюрьме, сын как мумия

«Мужчина неоднократно бил жену и девочку-подростка. Старшего ребенка пока не допрашивали, сейчас она находится в социальном учреждении», — рассказали пресс-секретарь ведомства Юлия Арбузова.
Сотрудница регионального следственного управления СК РФ также добавила, что со слов девочки, мать не первый раз уходит и оставляет их без еды.
«Мать иногда оставляла еду, но это были какие-то крошки. Если на погибшего мальчика посмотреть, то он выглядит как высохшая мумия. Это напрямую свидетельствует о том, что женщина не просто ушла на три дня и не накормила, а дети постоянно были голодными. Это было систематически», — резюмировала пресс-секретарь.
Кроме того, следователи проверили счета многодетной матери и выяснили, ч то она часто покупала алкоголь, а еду практически не брала.
Напомним, что 5-месячный ребенок умер от истощения. Старшие дети многодетной матери отправлены в социальные центры, а сама женщина задержана.