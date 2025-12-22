Что известно о семье погибшего ребенка в Норильске: отец в тюрьме, сын как мумия

«Мать иногда оставляла еду, но это были какие-то крошки. Если на погибшего мальчика посмотреть, то он выглядит как высохшая мумия. Это напрямую свидетельствует о том, что женщина не просто ушла на три дня и не накормила, а дети постоянно были голодными. Это было систематически», — резюмировала пресс-секретарь.