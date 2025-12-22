Жительница Норильска оставила четырех детей умирать от голода

Жительница Норильска ушла из дома на четыре дня, оставив четверых детей без присмотра. В результате пятимесячный малыш скончался от голода, еще двое детей госпитализированы, сообщили представители СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Следствие установило, что задержанная проживала в квартире вместе с тремя дочерьми в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном.
Двух младших дочерей госпитализировали, старшую отправили в соцприют. В отношении матери возбудили уголовное дело (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), ее заключили под стражу.
— В период с 14 по 17 декабря 2025 года обвиняемая ушла из квартиры к знакомому, оставив четверых детей без должного присмотра и еды. Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик скончался от истощения, — передает Telegram-канал ведомства.
Летом в Краснодаре спасли трехлетнюю девочку, которая несколько дней просидела одна дома с банкой пюре. По словам очевидцев, ребенок плакал под дверью и иногда сидел в подъезде возле своей квартиры.
В Казани в одной из квартир жилого дома обнаружили девочку-маугли: ребенок жил в условиях антисанитарии, а от квартиры шел запах в подъезд.
Также троих маленьких детей, проживавших в антисанитарных условиях, обнаружили в Ленобласти. Соседи сообщали, что из помещения доносились неприятные запахи, а также можно было услышать детские крики.