Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Норильска оставила четырех детей умирать от голода

Жительница Норильска ушла из дома на четыре дня, оставив четверых детей без присмотра. В результате пятимесячный малыш скончался от голода, еще двое детей госпитализированы, сообщили представители СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Жительница Норильска ушла из дома на четыре дня, оставив четверых детей без присмотра. В результате пятимесячный малыш скончался от голода, еще двое детей госпитализированы, сообщили представители СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Следствие установило, что задержанная проживала в квартире вместе с тремя дочерьми в возрасте 15 лет, двух лет и одного года, а также с пятимесячным сыном.

Двух младших дочерей госпитализировали, старшую отправили в соцприют. В отношении матери возбудили уголовное дело (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), ее заключили под стражу.

— В период с 14 по 17 декабря 2025 года обвиняемая ушла из квартиры к знакомому, оставив четверых детей без должного присмотра и еды. Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик скончался от истощения, — передает Telegram-канал ведомства.

Летом в Краснодаре спасли трехлетнюю девочку, которая несколько дней просидела одна дома с банкой пюре. По словам очевидцев, ребенок плакал под дверью и иногда сидел в подъезде возле своей квартиры.

В Казани в одной из квартир жилого дома обнаружили девочку-маугли: ребенок жил в условиях антисанитарии, а от квартиры шел запах в подъезд.

Также троих маленьких детей, проживавших в антисанитарных условиях, обнаружили в Ленобласти. Соседи сообщали, что из помещения доносились неприятные запахи, а также можно было услышать детские крики.