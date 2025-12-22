Ричмонд
Выяснились подробности о семье, где мать заморила голодом грудного младенца

Отец пятимесячного младенца, который умер от истощения в Норильске, отбывает наказание по делу о побоях. Об этом сообщил telegram-канал Kras Mash.

«Отец пятимесячного мальчика, умершего от истощения в Норильске, сидит за побои», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что мужчина на регулярной основе бил свою супругу и старшую дочь. Мужчина находится в колонии с января 2025 года.

В его социальных сетях опубликовано много совместных фотографий с детьми, а в статусе отмечена любовь к семье. По данным Mash, следователи изучили банковские операции матери: значительная часть трат приходилась на алкоголь, продукты питания почти не закупались. Старшего ребенка, девочку 15-лет, пока не опрашивали, передает telegram-канал.

Ранее стало известно, что в Норильске суд заключил под стражу 35-летнюю местную жительницу. Ее обвинили в убийстве пятимесячного сына.

Женщина на несколько дней ушла из дома, оставив в квартире четырех детей без присмотра и еды. За это время один из детей скончался от истощения.