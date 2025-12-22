Выяснились подробности о семье, где мать заморила голодом грудного младенца

В его социальных сетях опубликовано много совместных фотографий с детьми, а в статусе отмечена любовь к семье. По данным Mash, следователи изучили банковские операции матери: значительная часть трат приходилась на алкоголь, продукты питания почти не закупались. Старшего ребенка, девочку 15-лет, пока не опрашивали, передает telegram-канал.