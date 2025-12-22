Ричмонд
Главу УМВД Магнитогорска Козицына после задержания отстранили от работы

Главу УМВД по Магнитогорску (Челябинская область) Константина Козицына, задержанного ФСБ по подозрению в разглашении гостайны, отстранили от выполнения служебных обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главка.

Константин Козицын отсстранен от выполнения служебных обязанностей.

«Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сейчас в отношении Козицына проводится служебная проверка. Его подозревают в разглашении гостайны. Предварительно, он выдал секретные сведения одному из коммерсантов. По месту жительства и работы полковника в рамках возбужденного уголовного дела, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ, проводятся обыски.

По сведениям источника URA.RU, Козицын имеет стойкие связи с политэлитой региона. В частности, его не раз видели вместе с бизнесменом Константином Струковым.