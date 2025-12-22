Главу УМВД Магнитогорска Козицына после задержания отстранили от работы

«Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.