ФСБ задержала начальника полиции Магнитогорска за разглашение гостайны

Сотрудники ФСБ провели задержание начальника УМВД по Магнитогорску Константина Козицына. Его подозревают в разглашении гостайны. Об этом пишет «КП-Челябинск» со ссылкой на источник.
Силовики пришли с обыском к Козицыну утром 22 декабря. Проверки прошли и у него дома, и на его рабочем месте.
По словам источника, полицейский передал секретные сведения бизнесмену, чьи интересы он продвигал с помощью своего служебного положения.
Известно, что Козицын поддерживает связи с влиятельными чиновниками и крупными предпринимателями. Его не раз замечали вместе с бывшим владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым, а также в охотничьем хозяйстве Струкова «Чернореченское».
Если суд признает его виновным, Козицын может получить до четырех лет колонии.
Ранее KP.RU писал, что ФСБ на днях задержала начальника ГАИ Кунашакского района Раиля Газизова. Его подозревают в получении взятки. За несколько месяцев он незаконно получил 30 тонн чернозема 40 тонн щебня.