ФСБ задержала начальника полиции Магнитогорска за разглашение гостайны

Известно, что Козицын поддерживает связи с влиятельными чиновниками и крупными предпринимателями. Его не раз замечали вместе с бывшим владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым, а также в охотничьем хозяйстве Струкова «Чернореченское».