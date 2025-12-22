Боец Шипа: украинские военные обрабатывают БПЛА смертельными растворами

Техник беспилотных систем с позывным Шипа сообщил, что украинские военные обрабатывают свои беспилотные летательные аппараты специальными растворами, которые могут быть смертельными при контакте с человеком. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Военные РФ предупреждают жителей прифронтовых областей о том, что не стоит поднимать сбитые беспилотники, так как они могут представлять опасность. По словам бойца, ВСУ используют ядовитые растворы, которые проникают через кожу. Через 20−30 минут человек может погибнуть. Поэтому лучше обращаться за помощью к специализированным службам.
Также он рассказал, что если вытащить батарейку из БПЛА, может произойти взрыв.
Ранее сообщалось, что российскому солдату удалось выжить после того, как в него попал украинский беспилотник. Украинские FPV-дроны дважды атаковали двух бойцов 30-го мотострелкового полка, участвующих в наступлении. Один из дронов упал и взорвался рядом с военнослужащими, а другой ударил одного из них.