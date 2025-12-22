Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Шипа: украинские военные обрабатывают БПЛА смертельными растворами

Техник беспилотных систем с позывным Шипа сообщил, что украинские военные наносят на свои беспилотники специальные смертельные растворы.

Источник: Аргументы и факты

Техник беспилотных систем с позывным Шипа сообщил, что украинские военные обрабатывают свои беспилотные летательные аппараты специальными растворами, которые могут быть смертельными при контакте с человеком. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Военные РФ предупреждают жителей прифронтовых областей о том, что не стоит поднимать сбитые беспилотники, так как они могут представлять опасность. По словам бойца, ВСУ используют ядовитые растворы, которые проникают через кожу. Через 20−30 минут человек может погибнуть. Поэтому лучше обращаться за помощью к специализированным службам.

Также он рассказал, что если вытащить батарейку из БПЛА, может произойти взрыв.

Ранее сообщалось, что российскому солдату удалось выжить после того, как в него попал украинский беспилотник. Украинские FPV-дроны дважды атаковали двух бойцов 30-го мотострелкового полка, участвующих в наступлении. Один из дронов упал и взорвался рядом с военнослужащими, а другой ударил одного из них.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше