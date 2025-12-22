Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом запустил мультфильм с перечислением достижений Трампа

В США запустили трансляцию с перечислением всех достижений президента Дональда Трампа под музыку. Увидеть мульт можно в соцсети X Белого дома.

Трансляция с мультом сопровождается музыкой.

В США запустили трансляцию с перечислением всех достижений президента Дональда Трампа под музыку. Увидеть мульт можно в соцсети X Белого дома.

В трансляции анимированный персонаж читает книгу и перечисляет достижения Трампа. В их числе, к примеру: «устранение членов международных картелей», «поставка вооружения на Украину за счет НАТО». Также назван отказ университетов Соединенных Штатов допускать трансгендеров в женский спорт.

Дональд Трамп заявлял об «исторических» достижениях своей администрации спустя 100 дней после выборов. Тогда, по словам американского президента, они уже достигли все рекорды предыдущих администраций.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше