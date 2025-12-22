Белый дом запустил мультфильм с перечислением достижений Трампа

Трансляция с мультом сопровождается музыкой.
В США запустили трансляцию с перечислением всех достижений президента Дональда Трампа под музыку. Увидеть мульт можно в соцсети X Белого дома.
В трансляции анимированный персонаж читает книгу и перечисляет достижения Трампа. В их числе, к примеру: «устранение членов международных картелей», «поставка вооружения на Украину за счет НАТО». Также назван отказ университетов Соединенных Штатов допускать трансгендеров в женский спорт.
Дональд Трамп заявлял об «исторических» достижениях своей администрации спустя 100 дней после выборов. Тогда, по словам американского президента, они уже достигли все рекорды предыдущих администраций.