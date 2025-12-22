Белый дом запустил мультфильм с перечислением достижений Трампа

В трансляции анимированный персонаж читает книгу и перечисляет достижения Трампа. В их числе, к примеру: «устранение членов международных картелей», «поставка вооружения на Украину за счет НАТО». Также назван отказ университетов Соединенных Штатов допускать трансгендеров в женский спорт.