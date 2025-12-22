Грозный враг внутри страны: как Россия уничтожает коррупцию и почему чиновникам надо насторожиться

Только за девять месяцев 2025 года было возбуждено 24 тысячи уголовных дел по коррупционным статьям.
Борьба с коррупцией всегда была главным направлением в России. Однако в этом году она заметно усилилась: только за девять месяцев 2025 года было возбуждено 24 тысячи уголовных дел по коррупционным статьям. Это на 16% больше, чем в прошлом году. Президент России Владимир Путин отмечал, что коррупция мешает развитию экономики, социальной сферы, рынка труда, а также негативно влияет на деловую среду. Поэтому борьба с ней должна продолжаться. Как страна справляется с коррупцией, каких результатов удалось достигнуть — в материале URA.RU.
Что говорит Путин о коррупции.
Путин отметил, что коррупция мешает развитию целого ряда сфер в РФ.
Президент России Владимир Путин в марте этого года дал поручение правоохранительным органам усилить борьбу с коррупцией. Он ввел новые законы, которые закрывают любую возможность хищения средств из казны. Кроме того, по данным прокуратуры, повысилась статистка раскрываемости финансовых преступлений, в отношении чиновников как московских, так и региональных.
Глава государства на расширенном заседании коллегии МВД также отметил, что нельзя снижать темп в борьбе с любыми коррупционными проявлениями. Он добавил, что коррупция мешает развитию целого ряда сфер в РФ. А именно это негативно отражается на нашей экономики, социальной сфере, рынке труда. А также отрицательно сказывается на деловой сфере и инвестиционном климате. Об этом Путин заявил на расширенном заседании коллегии МВД.
Почти 20 млрд рублей ущерба за год.
В 2025 году ущерб от коррупции, установленный следствием, составил почти 18,5 млрд рублей. При этом имущество коррупционеров было арестовано на общую сумму в 24,5 млрд. Добровольно возвращено 4,7 млрд.
Следственный комитет разрабатывает законопроект, который позволит накладывать арест и конфисковывать имущество, связанное с коррупцией, даже если оно скрыто через третьих лиц, а также упростит возврат активов за рубежом. Новые меры направлены на усиление борьбы с коррупцией и защиту государственных интересов.
Чаще всего коррупция выявляется среди чиновников, работников образования и здравоохранения, правоохранителей и коммерсантов, пытающихся получить незаконные преимущества. «В этих областях сконцентрированы наиболее важные общественные отношения и значительные бюджетные потоки, что привлекает тех, кто желает незаконно обогатиться или получить преимущества. Зачастую и представители коммерческих структур пытаются коррупционным путем создать себе наиболее выгодные условия для своей деятельности», — отметил глава СК Александр Бастрыкин.
Бастрыкин ответил, что способно победить коррупцию.
Бастрыкин заявил, что эффективная борьба с коррупцией требует комплексного подхода.
Коррупцию невозможно искоренить только наказаниями — даже смертная казнь не останавливает преступников. Эффективная борьба требует комплексного подхода: ужесточение законов, профилактика, цифровизация процессов и воспитание антикоррупционной культуры. Цель — сделать коррупцию неприемлемой для каждого гражданина и госслужащего, говорил Бастрыкин.
Самые громкие дела: Тимур Иванов получил 13 лет колонии за растрату в 4 млрд рублей.
Экс-замминистр обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии и штраф в 100 млн рублей. Суд вынес решение в июле 2025 года. Он признан виновным в хищении средств при закупке паромов для Керченской переправы и выводе денег из банка «Интеркоммерц».
По данным суда, за годы службы Иванов приобрел имущество на сумму около 2,5 млрд рублей. В перечень изъятого вошли коллекции дорогих картин и раритетных книг, антикварное оружие, десятки земельных участков, автомобили, мотоциклы, ювелирные изделия, а также наличные на 257 млн рублей. Вину Иванов не признал и в ходе процесса заявлял о желании отправиться на службу в зону СВО.
Сообщников Тимура Иванова привлекли к уголовной ответственности.
Поиск новых коррупционеров продолжается.
После ареста и приговора экс-замминистра обороны Тимура Иванова фигурантами уголовного дела стали и его предполагаемые подельники. Среди них — бизнесмен Сергей Бородин, доверенное лицо Иванова и руководитель компании «Волжский берег», ранее занимавший должность заместителя главы департамента расквартирования Минобороны.
Также по делу проходит предприниматель Александр Фомин — совладелец компании «Олимпcитистрой». Следствие считает их причастными к финансовым схемам, связанным с деятельностью Иванова. Отмечается, что дело Иванова стало отправной точкой для серии задержаний и расследований в структурах Минобороны, что в ведомстве уже называют «эффектом домино».
Экс-главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов находится в СИЗО.
Бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова задержали 13 мая 2024 года по обвинению в получении взятки на сумму 30,5 млн рублей от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна. В конце 2025 года в суд было передано уголовное дело о коррупции.
По версии следствия, в 2021—2023 годах Кузнецов содействовал заключению госконтрактов на гостиничные услуги на 372 млн рублей между Краснодарским высшим военным училищем и структурами предпринимателя. В качестве вознаграждения бизнесмен приобрел участок и построил дом площадью 1125 квадратных метров на имя супруги генерала. Также налоговая служба установила, что Кузнецов оформил на родственников недвижимость в Москве и Краснодаре на сумму 241 млн рублей. При обысках у него изъяли коллекцию часов и антиквариата, включая 160 ценных золотых и серебряных монет. Вину экс-чиновник не признает, жалуется на условия содержания в СИЗО и утверждает, что резко похудел.
Махинации в парке «Патриот».
Похищенные средства были использованы, в том числе, на строительство дачи и бани в Подмосковье.
По версии следствия, в 2022—2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов вместе с подчиненными похитил более 25 млн рублей, выделенных на развитие парка «Патриот». Фигурантами дела стали директор парка Вячеслав Ахмедов и заместитель Попова в Главном управлении инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.
Следствие считает, что похищенные средства были использованы, в том числе, на строительство дачи и бани в Подмосковье. Ахмедов заключил сделку со следствием, дал показания на других участников и был осужден в особом порядке — ему назначили пять лет колонии и штраф 300 тыс. рублей. Шестеров признал вину и получил шесть лет лишения свободы. Просьбу об отправке в зону СВО суд отклонил.
Следствие выявило многомиллионное имущество у Павла Попова.
Бывший заместитель министра обороны Павел Попов обогащался не только на хищениях при строительстве парка «Патриот». Но и на протяжении десяти лет он получал взятки от гендиректора компании «Бамстройпуть» за общее покровительство. Сумма незаконного вознаграждения превысила 45 млн рублей. Кроме того, Попову вменяют оформление фиктивных сотрудников в парк «Патриот», зарплата которых, по данным следствия, поступала ему.
Генерал-майор проходит по делу как организатор преступной группы и обвиняется в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия — речь идет о незарегистрированном охотничьем ружье. Суд арестовал загородный дом, подсобные постройки, автомобили и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие Попову. Общая стоимость арестованного имущества оценивается примерно в 100 млн рублей.
Уголовные дела затронули и Росгвардию.
В июле был задержан экс-первый заместитель главы Росгвардии Виктор Стригунов. Генерал-полковник обвиняется в получении взяток. По версии следствия, в 2012—2014 годах он получил более 66 млн рублей от коммерсантов за покровительство при выполнении госконтрактов.
В 2014 году Стригунов контролировал строительство учебного центра в Кемеровской области, которое так и не было введено в эксплуатацию, причинив ущерб государству минимум на 2 млрд рублей. Дополнительно несколько миллиардов рублей были похищены при возведении военного полигона под Новосибирском, построенного с нарушениями. Суд наложил арест на имущество генерал-полковника на сумму более 25 млн рублей.
Двое высокопоставленных сотрудников Росгвардии обвиняются в ущербе на 350 млн рублей.
Под антикоррупционное расследование в Росгвардии попали Михаил Варенцов и Николай Чепкасов. Им вменяется превышение должностных полномочий при реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ».
По данным следствия, в 2019—2020 годах научно-исследовательский институт «Восход» заключил три контракта на разработку программного обеспечения для обработки информации. Несмотря на то, что работы не соответствовали требованиям, Варенцов и Чепкасов приняли их и оплатили, причинив государству ущерб в размере 350 млн рублей.
Работа не спасет: возбуждены дела против судей.
После лишения полномочий бывшего главы Совета судей РФ Виктора Момотова в России были прекращены полномочия еще 14 судей, часть из которых стали фигурантами уголовных дел. Всего в 2025 году обвинения по уголовным статьям предъявили 12 служителям Фемиды.
Более половины дел возбуждены по статье о получении взятки, также фигурируют обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и вынесении заведомо неправосудных решений. Эксперты отмечают, что происходящие изменения стали ответом на давно назревшую необходимость очищения судебной системы.
Борьба с коррупцией усилилась после прихода Краснова в Верховный суд.
Судебная система России долгое время оставалась одной из наиболее уязвимых к коррупции сфер. Как отметил юрист и политолог Максим Сытенков, масштабные расследования в отношении судей начались еще до 2025 года, однако активная фаза борьбы с коррупцией стартовала после назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ.
«Именно суды принимают окончательные решения и находятся в этом плане над прокуратурой. Поэтому для борьбы с коррупцией в судах мало возглавлять лишь Генпрокуратуру — нужно возглавить тот орган, который принимает решения», — заявил Сытенков. Выступая на заседании Совета судей России, Игорь Краснов заявил, что доверие общества к государству напрямую зависит от качества судебных решений, и подчеркнул, что любые проявления коррупции в судейском корпусе будут жестко пресекаться.
Профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар подчеркнула, что реформы должны сопровождаться подготовкой независимых и профессиональных кадров, а также проверкой возможных конфликтов интересов, включая «семейные подряды». По ее словам, в ряде регионов суды фактически «не рассматривали, а решали дела», демонстрируя пренебрежение нормами права.