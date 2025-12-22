Грозный враг внутри страны: как Россия уничтожает коррупцию и почему чиновникам надо насторожиться

Борьба с коррупцией всегда была главным направлением в России. Однако в этом году она заметно усилилась: только за девять месяцев 2025 года было возбуждено 24 тысячи уголовных дел по коррупционным статьям. Это на 16% больше, чем в прошлом году. Президент России Владимир Путин отмечал, что коррупция мешает развитию экономики, социальной сферы, рынка труда, а также негативно влияет на деловую среду. Поэтому борьба с ней должна продолжаться. Как страна справляется с коррупцией, каких результатов удалось достигнуть — в материале URA.RU.