В Удмуртии после ДТП с автобусом госпитализированы 10 человек

Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись 21 декабря на дороге Ижевск — Ува около деревни Точкогурт. По данным Госавтоинспекции, 69-летний водитель школьного микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где это было запрещено. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.