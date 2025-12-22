Ричмонд
В Удмуртии после ДТП с автобусом госпитализированы 10 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. В Удмуртии семеро детей и трое взрослых госпитализированы после ДТП со школьным автобусом, уточнили в Минздраве республики.

Источник: РИА "Новости"

«По уточненным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия госпитализированы семеро детей и трое взрослых, остальные осмотрены амбулаторно. Все пострадавшие доставлены в республиканские больницы», — говорится в сообщении.

Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему провели операцию. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медпомощь.

Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись 21 декабря на дороге Ижевск — Ува около деревни Точкогурт. По данным Госавтоинспекции, 69-летний водитель школьного микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где это было запрещено. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.