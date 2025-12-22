Ричмонд
Взрыв автомобиля на улице Ясеневая в Москве: что известно

Рано утром 22 декабря в районе Орехово-Борисово Южного административного округа Москвы, во дворе жилого дома на улице Ясеневая, произошёл мощный взрыв легкового автомобиля. Тяжёлые травмы получил водитель машины. Life.ru собрал всё, что известно о происшествии к данному часу.

По данным экстренных служб и Telegram-каналов, инцидент случился примерно в 6:50−7:00 утра. Взрыв прогремел вскоре после того, как водитель сел в машину и начал движение (по некоторым данным, он успел проехать несколько метров). Автомобиль — Kia Sorento — получил серьёзные повреждения: переднюю часть разнесло на фрагменты, возник пожар и густой чёрный дым.

В результате взрыва пострадал один человек — 56-летний водитель (предположительно владелец автомобиля). Он получил множественные осколочные ранения нижних конечностей, закрытые переломы, ожоги значительной части тела и перелом лицевой кости. Мужчина в тяжёлом состоянии.

Осколками повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей, по разным данным — от трёх до семи.

Следственный комитет России подтвердил информацию об инциденте и возбудил уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты. В ближайшее время назначат экспертизы, включая взрывотехническую и медицинскую.

Предварительная причина — сработавшее самодельное взрывное устройство (СВУ), предположительно установленное под автомобилем. Официально это версия Следственными органами не подтверждалась. Специалисты продолжают работать на месте происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.