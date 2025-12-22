Взрыв автомобиля на улице Ясеневая в Москве: что известно

По данным экстренных служб и Telegram-каналов, инцидент случился примерно в 6:50−7:00 утра. Взрыв прогремел вскоре после того, как водитель сел в машину и начал движение (по некоторым данным, он успел проехать несколько метров). Автомобиль — Kia Sorento — получил серьёзные повреждения: переднюю часть разнесло на фрагменты, возник пожар и густой чёрный дым.
В результате взрыва пострадал один человек — 56-летний водитель (предположительно владелец автомобиля). Он получил множественные осколочные ранения нижних конечностей, закрытые переломы, ожоги значительной части тела и перелом лицевой кости. Мужчина в тяжёлом состоянии.
Осколками повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей, по разным данным — от трёх до семи.
Следственный комитет России подтвердил информацию об инциденте и возбудил уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты. В ближайшее время назначат экспертизы, включая взрывотехническую и медицинскую.
Предварительная причина — сработавшее самодельное взрывное устройство (СВУ), предположительно установленное под автомобилем. Официально это версия Следственными органами не подтверждалась. Специалисты продолжают работать на месте происшествия.
