Взрыв автомобиля на улице Ясеневая в Москве: что известно

По данным экстренных служб и Telegram-каналов, инцидент случился примерно в 6:50−7:00 утра. Взрыв прогремел вскоре после того, как водитель сел в машину и начал движение (по некоторым данным, он успел проехать несколько метров). Автомобиль — Kia Sorento — получил серьёзные повреждения: переднюю часть разнесло на фрагменты, возник пожар и густой чёрный дым.