Бывший преподаватель УрГУПС оштрафован на 4,5 млн рублей за взятки и мошенничество

Следствием и судом установлено, что в 2020 году, занимая должность заместителя декана, преподаватель систематически получал незаконное денежное вознаграждение от студентов. За взятки он оказывал «помощь» в написании дипломных работ и обеспечивал допуски к экзаменам. Кроме того, подсудимый обманывал учащихся относительно размеров положенных им стипендий, присваивая часть средств. Общая сумма ущерба составила 544 тысячи рублей.