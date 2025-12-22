Бывший преподаватель УрГУПС оштрафован на 4,5 млн рублей за взятки и мошенничество

Общая сумма незаконного дохода составила 544 тысячи рублей.
В Екатеринбурге вынесен приговор в отношении бывшего преподавателя Уральского государственного университета путей сообщения. Суд признал его виновным в получении взяток и мошенничестве, назначив наказание в виде штрафа в 4,5 миллиона рублей с запретом заниматься педагогической деятельностью 8 лет.
Следствием и судом установлено, что в 2020 году, занимая должность заместителя декана, преподаватель систематически получал незаконное денежное вознаграждение от студентов. За взятки он оказывал «помощь» в написании дипломных работ и обеспечивал допуски к экзаменам. Кроме того, подсудимый обманывал учащихся относительно размеров положенных им стипендий, присваивая часть средств. Общая сумма ущерба составила 544 тысячи рублей.
Уголовное дело было расследовано Центральным межрегиональным следственным управлением СК России. Следователи собрали достаточную доказательную базу, после чего материалы были направлены в суд. Мужчину признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 2 и 3 ст. 290 (получение взятки должностным лицом) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество с использованием служебного положения). Помимо крупного денежного штрафа, суд лишил бывшего педагога права заниматься профессиональной деятельностью в учебных заведениях на восемь лет.