Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавших при пожаре в Тарко-Сале авиацией доставили в больницу

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате крупного пожара в жилом доме Тарко-Сале. Двоих из них бортом санавиации доставили в Новый Уренгой для лечения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по ЯНАО. Всего транспортировка в газовую столицу требуется троим пациентам.

Пострадавших при пожаре в Тарко-Сале перевозят в Новый Уренгой.

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате крупного пожара в жилом доме Тарко-Сале. Двоих из них бортом санавиации доставили в Новый Уренгой для лечения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по ЯНАО. Всего транспортировка в газовую столицу требуется троим пациентам.

«По уточненной информации, пострадало шесть человек, из них трое детей. Двоих бортом санавиации доставили в Новый Уренгой», — сообщили в пресс-службе ведомства. К 10:07 утра пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.

В депздраве Ямала отметили, что состояние пострадавших тяжелое. «Врачи делают все возможное», — добавили в ведомстве.

Для эвакуированных жильцов администрация предоставила автобус, большинство разместились у родственников, трое человек определены в Центр социального обслуживания.

Ранее URA.RU сообщало, что пожар в доме на улице Авиаторов начался рано утром 22 декабря. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в подъезде, жильцы эвакуировались самостоятельно.