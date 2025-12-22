Пострадавших при пожаре в Тарко-Сале авиацией доставили в больницу

Пострадавших при пожаре в Тарко-Сале перевозят в Новый Уренгой.
Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате крупного пожара в жилом доме Тарко-Сале. Двоих из них бортом санавиации доставили в Новый Уренгой для лечения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по ЯНАО. Всего транспортировка в газовую столицу требуется троим пациентам.
«По уточненной информации, пострадало шесть человек, из них трое детей. Двоих бортом санавиации доставили в Новый Уренгой», — сообщили в пресс-службе ведомства. К 10:07 утра пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.
В депздраве Ямала отметили, что состояние пострадавших тяжелое. «Врачи делают все возможное», — добавили в ведомстве.
Для эвакуированных жильцов администрация предоставила автобус, большинство разместились у родственников, трое человек определены в Центр социального обслуживания.
Ранее URA.RU сообщало, что пожар в доме на улице Авиаторов начался рано утром 22 декабря. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в подъезде, жильцы эвакуировались самостоятельно.