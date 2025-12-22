Пострадавших при пожаре в Тарко-Сале авиацией доставили в больницу

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в результате крупного пожара в жилом доме Тарко-Сале. Двоих из них бортом санавиации доставили в Новый Уренгой для лечения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по ЯНАО. Всего транспортировка в газовую столицу требуется троим пациентам.