Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку после возгорания электрички в Подмосковье

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания электропоезда на станции Электрогорск в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональный транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, в понедельник утром по причине обрыва контактной сети произошло возгорание четвертого вагона поезда 6891 на станции Электрогорск. «Пассажиры эвакуированы. Поезд отогнан на сторонние пути. Последствия возгорания ликвидируются. Проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, требований пожарной безопасности проводит Восточная транспортная прокуратура. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», — говорится в сообщении.