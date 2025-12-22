По предварительной информации, в понедельник утром по причине обрыва контактной сети произошло возгорание четвертого вагона поезда 6891 на станции Электрогорск. «Пассажиры эвакуированы. Поезд отогнан на сторонние пути. Последствия возгорания ликвидируются. Проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, требований пожарной безопасности проводит Восточная транспортная прокуратура. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», — говорится в сообщении.
Прокуратура начала проверку после возгорания электрички в Подмосковье
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания электропоезда на станции Электрогорск в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональный транспортной прокуратуры.