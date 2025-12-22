Ричмонд
Суд отправил за решетку организаторов незаконной миграции в Перми

Управлением ФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной миграцией. С 2023 по 2024 год выходцы из стран Центральной Азии наладили схему незаконного пребывания иностранцев в России.

«Для этого они обеспечивали оформление подложных сертификатов о владении русским языком, на основании которых мигрантам незаконно выдавались разрешительные документы на пребывание на территории России. Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил в отношении участников группы уголовное дело по пункту “а” части 2 статьи 322.1 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Ленинский районный суд Перми признал фигурантов виновными в организации незаконной миграции и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 1,5 лет до 2 лет 4 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафы в размере от 100 до 200 тысяч рублей.