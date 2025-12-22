Суд отправил за решетку организаторов незаконной миграции в Перми

Ленинский районный суд Перми признал фигурантов виновными в организации незаконной миграции и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 1,5 лет до 2 лет 4 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафы в размере от 100 до 200 тысяч рублей.