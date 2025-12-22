В ГАИ заявили о сложной обстановке на дорогах Тюменской области

Там добавили, что всего за прошедшие выходные на дорогах Тюменской области произошло семь аварий, в которых пострадали не менее десяти человек. Так, на 42-м километре автодороги Омутинское-Армизонское 33-летний водитель Toyota оказался в кювете, пытаясь избежать столкновения с косулей, которая выбежала на проезжую часть. Животное в результате ДТП не пострадало.