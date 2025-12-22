В ГАИ заявили о сложной обстановке на дорогах Тюменской области

За выходные в ДТП на дорогах Тюменской области пострадали десять человек.
В Тюмени пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадали три автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что обстановка на дорогах региона остается сложной.
«Пьяный водитель спровоцировал ДТП в центре Тюмени. На улице Республики, 142 столкнулись Mitsubishi, два автомобиля Kia и Subaru. Предварительно Mitsubishi выехал на встречную полосу. За рулем был водитель, алкотестер у которого показал 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — пояснили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Там добавили, что всего за прошедшие выходные на дорогах Тюменской области произошло семь аварий, в которых пострадали не менее десяти человек. Так, на 42-м километре автодороги Омутинское-Армизонское 33-летний водитель Toyota оказался в кювете, пытаясь избежать столкновения с косулей, которая выбежала на проезжую часть. Животное в результате ДТП не пострадало.
По данным источников агентства, в городе появились водители, которые за рулем возвращаются в нетрезвом состоянии домой после корпоративов. «Такие нарушители уже начали попадаться сотрудникам ГАИ. Их наказывают по всей строгости закона», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности.
Ранее агентство писало о том, что на 177-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск в Тюменской области в результате съезда в кювет и столкновения с деревом погибла 37-летняя женщина. Ее муж получил тяжелые травмы, пострадала также 15-летняя дочь семейной пары.