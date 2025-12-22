Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование взрыва в столице

О взрыве машины на улице Ясеневой утром 22 декабря сообщили РЕН ТВ и агентство «Москва». По информации «МК», пострадал 56-летний мужчина — водитель автомобиля Kia Sorento. Агентство «Москва» со ссылкой на источник передает, что у пострадавшего контузия. Его удалось достать из машины, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.