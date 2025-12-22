На Ямале при пожаре в жилом доме пострадали шесть человек, включая троих детей

Уточняется, что возгорание произошло в доме на улице Авиаторов, пламя распространилось на 500 кв. м. Из многоэтажного здания самостоятельно эвакуировались 38 человек, для их перевозки был предоставлен автобус.
Большинство эвакуированных разместились у родственников и знакомых, ещё троих, включая одного ребёнка, временно разместили в Центре социального обслуживания населения.
В результате пожара пострадали шесть человек. Двоих из них санитарной авиацией доставили в Новый Уренгой.
Пожар локализован, работы по его тушению продолжаются, добавили в ведомстве.
