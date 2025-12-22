Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ямале при пожаре в жилом доме пострадали шесть человек, включая троих детей

Жилой многоквартирный дом загорелся в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что возгорание произошло в доме на улице Авиаторов, пламя распространилось на 500 кв. м. Из многоэтажного здания самостоятельно эвакуировались 38 человек, для их перевозки был предоставлен автобус.

Большинство эвакуированных разместились у родственников и знакомых, ещё троих, включая одного ребёнка, временно разместили в Центре социального обслуживания населения.

В результате пожара пострадали шесть человек. Двоих из них санитарной авиацией доставили в Новый Уренгой.

Пожар локализован, работы по его тушению продолжаются, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Михайловке Волгоградской области четверо человек, включая двоих несовершеннолетних, получили травмы в результате крупного возгорания в частном жилом доме.