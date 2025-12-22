Экс-директора «Курганавтодора» Гонцова уволили по статье из-за коррупции

Экс-директору Гонцову поменяли формулировку увольнения.
Бывшему директору государственного предприятия «Курганавтодор» Александру Гонцову изменили формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия». Он необоснованно перечислил подрядчику более 142 млн рублей, хотя дородные работы не были выполнены в полном объеме. Об этом сообщается в tg-канале прокуратуры Курганской области.
Гонцов в 2023 году, ответственный за приемку ремонтных работ, вступил в неслужебные отношения с подрядчиком. Он подписал акты о выполнении работ, которые фактически не проводились. «В результате из бюджета были необоснованно перечислено более 142 млн рублей. Однако, он был уволен по собственному желанию. По результатам проверки прокуратурой области в Курганский городской суд направлено исковое заявление об изменении формулировки основания увольнения бывшего директора государственного учреждения в связи с совершением коррупционных правонарушений на увольнение “в связи с утратой доверия”», — пишет прокуратура. Исполнение решения суда от 5 декабря прокуратура Курганской области держит на контроле.
Ранее URA.RU сообщало, что Гонцов был арестован в середине мая 2025 года по ходатайству следственных органов. Следователи тогда считали, что бывший руководитель дорожной организации подписал акты выполненных работ по дорожным работам в Шадринском округе. При этом якобы сами работы были сделаны в неполном объеме.