Экс-директора «Курганавтодора» Гонцова уволили по статье из-за коррупции

Гонцов в 2023 году, ответственный за приемку ремонтных работ, вступил в неслужебные отношения с подрядчиком. Он подписал акты о выполнении работ, которые фактически не проводились. «В результате из бюджета были необоснованно перечислено более 142 млн рублей. Однако, он был уволен по собственному желанию. По результатам проверки прокуратурой области в Курганский городской суд направлено исковое заявление об изменении формулировки основания увольнения бывшего директора государственного учреждения в связи с совершением коррупционных правонарушений на увольнение “в связи с утратой доверия”», — пишет прокуратура. Исполнение решения суда от 5 декабря прокуратура Курганской области держит на контроле.