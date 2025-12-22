В Подмосковье арестован поджегший релейный шкаф на ж/д несовершеннолетний

«Предъявлено обвинение 17-летнему жителю столицы в совершении преступления… террористический акт», — говорится в Telegram-канале.
По данным следствия, студент колледжа получил через мессенджер предложение от представителей украинских спецслужб совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение.
Вечером 17 декабря 2025 года он совершил поджог релейного шкафа, обеспечивавшего работу железнодорожного транспорта на перегоне станций Жилёво — Ступино, сняв свои действия на камеру мобильного телефона.
Обещанное денежное вознаграждение он не получил.
Личность и местонахождение подозреваемого были оперативно установлены сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области и УТ МВД России по ЦФО. Он арестован.
Ранее 2-й Восточный окружной военный суд приговорил двух подростков к трём и 3,5 года воспитательной колонии за поджог пункта идентификации подвижного состава на железной дороге в Новосибирске.