Названа причина взрыва иномарки в Москве

Автомобиль на юге Москвы взорвался из-за самодельного взрывного устройства, заложенного под днищем.

Автомобиль на юге Москвы взорвался из-за самодельного взрывного устройства, заложенного под днищем. 56-летний водитель находится в крайне тяжёлом состоянии с множественными ранениями и переломами.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, по предварительной версии, СВУ сработало через несколько секунд после начала движения автомобиля Kia Sorento утром 22 декабря.

Пострадавшим, по данным «МК: срочные новости», является 56-летний Фанил С. У него диагностированы множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости. Медики борются за его жизнь.

По факту взрыва правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

