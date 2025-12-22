Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочка получила компенсацию за травму на аттракционах на Стачек

Ребенок повис на воротах, а те рухнули прямо и ударили по голове.

Источник: Комсомольская правда

Девочка получила компенсацию за травму в детском развлекательном центре на проспекте Стачек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

— Во время игры на футбольной мини-площадке восьмилетняя девочка повисла на воротах, которые не были надежно закреплены. Конструкция опрокинулась, ударив ребенка по голове. На рентгене выяснилось, что у нее перелом носа, — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор района обратился в суд с иском к компании, обслуживавшей игровое оборудование. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. В пользу пострадавшей с ответчика взыскано 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и дополнительный штраф в 75 тысяч рублей за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.