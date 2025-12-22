Девочка получила компенсацию за травму на аттракционах на Стачек

— Во время игры на футбольной мини-площадке восьмилетняя девочка повисла на воротах, которые не были надежно закреплены. Конструкция опрокинулась, ударив ребенка по голове. На рентгене выяснилось, что у нее перелом носа, — рассказали в надзорном ведомстве.