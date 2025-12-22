Девочка получила компенсацию за травму на аттракционах на Стачек

Девочка получила компенсацию за травму в детском развлекательном центре на проспекте Стачек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
— Во время игры на футбольной мини-площадке восьмилетняя девочка повисла на воротах, которые не были надежно закреплены. Конструкция опрокинулась, ударив ребенка по голове. На рентгене выяснилось, что у нее перелом носа, — рассказали в надзорном ведомстве.
Прокурор района обратился в суд с иском к компании, обслуживавшей игровое оборудование. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. В пользу пострадавшей с ответчика взыскано 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и дополнительный штраф в 75 тысяч рублей за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.