BFMTV: из Лувра похитили более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин

19 октября произошло дерзкое ограбление Лувра. Злоумышленники похитили девять ювелирных изделий из коллекции Наполеона и Жозефины, включая тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Среди украденных предметов была поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо, которую впоследствии удалось найти и вернуть в музей. Правоохранительные органы задержали нескольких подозреваемых, пятерым из которых были предъявлены обвинения. До сих пор не удалось найти похищенные драгоценности.