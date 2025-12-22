Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BFMTV: из Лувра похитили более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин

В октябре злоумышленники украли девять ювелирных украшений из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины.

Источник: Аргументы и факты

Во время ограбления Лувра в октябре было похищено более восьми тысяч алмазов и почти 200 жемчужин, сообщает телеканал BFMTV.

«Преступники унесли драгоценности на сумму 88 миллионов евро. Они захватили восемь ювелирных изделий, украшенных 8482 бриллиантами, 35 изумрудами, 34 сапфирами и 212 жемчужинами», — отмечается в сообщении.

По данным телеканала, все транспортные средства, использованные для ограбления, прибыли из одного района коммуны Обвервилье, северного пригорода Парижа.

19 октября произошло дерзкое ограбление Лувра. Злоумышленники похитили девять ювелирных изделий из коллекции Наполеона и Жозефины, включая тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Среди украденных предметов была поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо, которую впоследствии удалось найти и вернуть в музей. Правоохранительные органы задержали нескольких подозреваемых, пятерым из которых были предъявлены обвинения. До сих пор не удалось найти похищенные драгоценности.

В начале ноября Счетная палата Франции опубликовала отчет, в котором призвала руководство Лувра пересмотреть распределение бюджета в пользу повышения безопасности. Пьер Московиси, глава ведомства, заявил, что предварительная оценка масштабной реставрации музея была увеличена до 1,15 миллиарда евро.

Узнать больше по теме
Ограбление Лувра: история самого дерзкого похищения века
Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября 2025 года. Воры под видом рабочих воспользовались моментом отключения сигнализации и проникли в музей. За семь минут они вынесли исторические драгоценности, которые Франция собирала столетиями. Беспрецедентная дерзость преступления потрясла мир и мгновенно сделала его одним из самых громких в истории. Рассказываем детали идеально спланированной операции, напоминающей сценарий голливудского блокбастера.
Читать дальше