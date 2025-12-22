BFMTV: из Лувра похитили более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин

Во время ограбления Лувра в октябре было похищено более восьми тысяч алмазов и почти 200 жемчужин, сообщает телеканал BFMTV.
«Преступники унесли драгоценности на сумму 88 миллионов евро. Они захватили восемь ювелирных изделий, украшенных 8482 бриллиантами, 35 изумрудами, 34 сапфирами и 212 жемчужинами», — отмечается в сообщении.
По данным телеканала, все транспортные средства, использованные для ограбления, прибыли из одного района коммуны Обвервилье, северного пригорода Парижа.
19 октября произошло дерзкое ограбление Лувра. Злоумышленники похитили девять ювелирных изделий из коллекции Наполеона и Жозефины, включая тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Среди украденных предметов была поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо, которую впоследствии удалось найти и вернуть в музей. Правоохранительные органы задержали нескольких подозреваемых, пятерым из которых были предъявлены обвинения. До сих пор не удалось найти похищенные драгоценности.
В начале ноября Счетная палата Франции опубликовала отчет, в котором призвала руководство Лувра пересмотреть распределение бюджета в пользу повышения безопасности. Пьер Московиси, глава ведомства, заявил, что предварительная оценка масштабной реставрации музея была увеличена до 1,15 миллиарда евро.