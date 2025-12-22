Ричмонд
Почти 2 промилле: в Гомеле задержан пьяный водитель маршрутки

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Опасный инцидент, поставивший под угрозу жизнь людей, произошел на днях в Гомеле — там задержали пьяного водителя маршрутного такси, перевозившего пассажиров.

Источник: УГАИ УВД Гомельского облисполкома

«Перевозивший пассажиров, был задержан сотрудниками ГАИ в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения», — сказано в Telegram-канале УВД Гомельского облисполкома.

Отмечено, что о странном поведении водителя оперативно-дежурной службе ГАИ сообщили бдительные граждане — позвонив, они указали на то, что, по их наблюдениям, он нетрезв.

Экипаж ДПС оперативно выехал по ориентировке. Обнаружив и остановив маршрутку с «подозреваемым», сотрудники ГАИ заметили явные признаки опьянения 47-летнего водителя.

«Проведенное на месте освидетельствование показало ошеломляющую цифру — почти 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Итог его поездки: 200 базовых величин, 5 лет лишения права управления транспортными средствами, автомобиль — на охраняемой стоянке», — говорится в сообщении УВД Гомельского облисполкома.

Там также содержатся слова благодарности неравнодушным гражданам, которые, видя нетрезвого водителя за рулем, сообщают об этом в ГАИ.