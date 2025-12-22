Ричмонд
При взрыве машины в Москве пострадал генерал-майор Сарваров

В машине, взорвавшейся в столичном районе Ясенево, находился генерал-майор Фанил Сарваров. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в СК России.

Военный является начальником управления оперативной подготовки Вооруженных сил России. Он принимал участие в боевых действиях в Чечне, Осетии и Сирии.

По предварительным данным, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Сарваров в результате взрыва получил множественные осколочные ранения. Врачи осмотрели его, после чего госпитализировали.

На месте активно работают сотрудники экстренных служб, передает ТАСС.

Инцидент произошел утром этого же дня. Водитель на момент взрыва находился в салоне. Помимо ран, у него контузия, он почти ничего не слышит. Возбуждено уголовное дело.

Предварительно, причиной взрыва автомобиля стало самодельное взрывное устройство (СВУ). Согласно одной из версий, оно было установлено под днищем Kia Sorento и сработало через несколько секунд после начала движения машины.

