Поджегшему релейный шкаф в Ступине подростку предъявили обвинение в теракте

Следователи предъявили обвинение в теракте подростку, который по заданию украинских спецслужб поджег релейный шкаф на ж/д станции в Ступине. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе СКР по Подмосковью.
Уточняется, что украинские вербовщики связались с подростком через мессенджер. За денежное вознаграждение он вечером 17 декабря приехал на перегон ж/д станций, где поджег релейный шкаф. Свои действия он снял на камеру и отправил куратору. Обещанное вознаграждение он не получил.
Сейчас молодой человек арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
— Следователями проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, — передает Telegram-канал СК РФ.
