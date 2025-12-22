Поджегшему релейный шкаф в Ступине подростку предъявили обвинение в теракте

В ночь на 22 ноября во дворе дома на Донецкой улице в Москве сгорели семь машин и два мотоцикла. Злоумышленник поджег мусорные баки, огонь перекинулся на транспорт. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, в результате происшествия никто не пострадал. Позднее полиция задержала подозреваемого в поджоге, им оказался 37-летний уроженец Владимирской области. Мужчина полностью признал свою вину, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.