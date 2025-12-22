Ричмонд
Поджегшему релейный шкаф в Ступине подростку предъявили обвинение в теракте

Следователи предъявили обвинение в теракте подростку, который по заданию украинских спецслужб поджег релейный шкаф на ж/д станции в Ступине. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе СКР по Подмосковью.

Уточняется, что украинские вербовщики связались с подростком через мессенджер. За денежное вознаграждение он вечером 17 декабря приехал на перегон ж/д станций, где поджег релейный шкаф. Свои действия он снял на камеру и отправил куратору. Обещанное вознаграждение он не получил.

Сейчас молодой человек арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

— Следователями проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, — передает Telegram-канал СК РФ.

В ночь на 22 ноября во дворе дома на Донецкой улице в Москве сгорели семь машин и два мотоцикла. Злоумышленник поджег мусорные баки, огонь перекинулся на транспорт. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, в результате происшествия никто не пострадал. Позднее полиция задержала подозреваемого в поджоге, им оказался 37-летний уроженец Владимирской области. Мужчина полностью признал свою вину, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.