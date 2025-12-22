Пенсионера с килограммом наркотиков задержали на проспекте Ветеранов

В Петербурге полиция задержала 63-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
— В ходе обыска по месту жительства задержанного, расположенному в доме на проспекте Ветеранов, были обнаружены и изъяты семь пакетов с веществом растительного происхождения. Общий вес запрещенных препаратов составил 1,2 тысячи граммов, — рассказали в полиции.
По данному факту следователем Следственного управления УМВД по Красносельскому району было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. В настоящее время оперативники проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступной деятельности и возможных соучастников.