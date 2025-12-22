Ричмонд
СМИ: Генерал-лейтенант Сарваров умер в больнице после взрыва автомобиля в Москве

Госпитализированный после взрыва автомобиля в столичном районе Ясенево генерал-лейтенант Фанил Сарваров умер в больнице. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил Telegram-канал «112».

— Генерал получил тяжелые минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения нижних конечностей и переломы. Он скончался в больнице, — говорится в публикации.

Следственный комитет РФ подтвердил, что речь идет именно о Сарварове. Военный является начальником управления оперативной подготовки Вооруженных сил России. Он принимал участие в боевых действиях в Чечне, Осетии и Сирии.

Инцидент произошел утром того же дня. Сарваров на момент взрыва находился в салоне. Помимо ран, он получил сильную контузию. Врачи начали госпитализацию, когда пострадавшего удалось достать из подорванного автомобиля, но спасти его не смогли. Возбуждено уголовное дело.

Предварительно, причиной взрыва автомобиля в Москве стало самодельное взрывное устройство. Согласно одной из версий, устройство было установлено под днищем Kia Sorento и сработало через несколько секунд после начала движения машины.

