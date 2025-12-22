Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве погиб военный во время взрыва автомобиля

В Москве во время взрыва автомобиля с помощью устройства, установленного под его днищем, погиб военнослужащий.

Источник: РИА "Новости"

«В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

По одной из версий, убийство могли организовать украинские спецслужбы.

Ранее поступили сообщения, что на одной из парковок района Орехово-Борисово в Москве взорвался автомобиль.

Прокуратура Москвы взяла расследование взрыва в столице на контроль.