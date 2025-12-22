В Москве погиб военный во время взрыва автомобиля

«В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По одной из версий, убийство могли организовать украинские спецслужбы.
Ранее поступили сообщения, что на одной из парковок района Орехово-Борисово в Москве взорвался автомобиль.
Прокуратура Москвы взяла расследование взрыва в столице на контроль.