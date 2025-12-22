Подросток совершил диверсию на железной дороге в Подмосковье по указанию Киева

В Московской области ребенка обвинили в совершении террористического акта на железной дороге.
В Московской области 17-летнему жителю предъявлено обвинение в совершении террористического акта на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«В Московской области несовершеннолетний обвиняется в совершении террористического акта на железной дороге», — сообщили представители СК РФ в своем telegram-канале. По данным СК, 17 декабря 2025 года несовершеннолетний прибыл на перегон между железнодорожными станциями Жилево и Ступино в городском округе Ступино, где поджег релейный шкаф, обеспечивающий функционирование железнодорожного движения. По данным следствия, подросток действовал по удаленным указаниям куратора, с которым общался через мессенджер.
Он записал поджог на камеру мобильного телефона, чтобы предоставить видеоотчет организаторам. Но обещанное вознаграждение несовершеннолетний так и не получил.
Личность и местонахождение молодого человека сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области и УТ МВД России по ЦФО установили в короткие сроки. По ходатайству следствия суд избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следственный комитет России напомнил, что любые посягательства на объекты транспортной инфраструктуры квалифицируются как преступления террористической направленности. За их совершение законодательством предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, подчеркнули в ведомстве.