Подросток совершил диверсию на железной дороге в Подмосковье по указанию Киева

«В Московской области несовершеннолетний обвиняется в совершении террористического акта на железной дороге», — сообщили представители СК РФ в своем telegram-канале. По данным СК, 17 декабря 2025 года несовершеннолетний прибыл на перегон между железнодорожными станциями Жилево и Ступино в городском округе Ступино, где поджег релейный шкаф, обеспечивающий функционирование железнодорожного движения. По данным следствия, подросток действовал по удаленным указаниям куратора, с которым общался через мессенджер.