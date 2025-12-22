В Самаре монтажник сорвался с третьего этажа

В Самаре монтажник погиб во время работ в институте ФСИН. Мужчина занимался капитальным ремонтом оконных блоков.
Мужчина выполнял работы без каски и страховочных тросов на высоте третьего этажа. Монтажник потерял равновесие и сорвался, из-за чего погиб на месте. По данным «ВолгаНьюс», компания-подрядчик заключила договор с субподрядчиками без письменного соглашения. Бригаду допустили к работе.
Кроме того, работникам выдали пропуск на посещение, а также привезли строительные леса и часть обмундирования, однако им не воспользовались. Инструктаж по технике безопасности не был проведен. Подрядчик попал под уголовное дело.