Челябинские полицейские задержали бандитов, вымогавших деньги у участника СВО. Видео

«Следователями ГСУ в рамках возбужденных уголовных дел проведены 11 обысковых мероприятий по местам проживания, а также в автотранспорте пятерых ранее судимых за кражи и грабежи фигурантов. Изъято имущество, приобретенное на деньги потерпевшего, автомобиль “Киа”, 2 тысячи долларов, а также газовый пистолет. Все пятеро фигурантов заключены под стражу. В настоящее время сотрудники уголовного розыска во взаимодействии со следователями следственной части ГСУ ГУ МВД по региону продолжают комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных фактов противоправной деятельности задержанных», — отметили в пресс-службе ведомства.