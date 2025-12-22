Челябинские полицейские задержали бандитов, вымогавших деньги у участника СВО. Видео

Сотрудники полиции ликвидировали банду.
В Челябинске и Златоусте сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью управления угрозыска ГУ МВД по региону при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали пятерых бандитов, грабивших местных жителей и вымогавших у них деньги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, среди их жертв был участник СВО.
«Сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД задокументированы факты неоднократного вымогательства подозреваемыми денежных средств у жителя Златоуста, являющегося участником СВО, а также совершения в отношении потерпевшего разбойного нападения, грабежа и кражи. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 2,5 млн рублей, которые боец получил в качестве выплаты за ранение. Кроме того, оперативниками установлен эпизод открытого хищения автомобиля “Тойота Камри”, совершенного с угрозой применения насилия в отношении другого потерпевшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Группировка действовала с мая по ноябрь 2025 года. Сейчас в отношении ее участников возбуждены уголовные дела по предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, а также ч. 2 ст. 162 УК РФ.
«Следователями ГСУ в рамках возбужденных уголовных дел проведены 11 обысковых мероприятий по местам проживания, а также в автотранспорте пятерых ранее судимых за кражи и грабежи фигурантов. Изъято имущество, приобретенное на деньги потерпевшего, автомобиль “Киа”, 2 тысячи долларов, а также газовый пистолет. Все пятеро фигурантов заключены под стражу. В настоящее время сотрудники уголовного розыска во взаимодействии со следователями следственной части ГСУ ГУ МВД по региону продолжают комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных фактов противоправной деятельности задержанных», — отметили в пресс-службе ведомства.