Водителем взорвавшейся в Москве иномарки оказался генерал, он скончался

56-летний Фанил Сарваров занимал пост начальника Управления оперативной подготовки ВС РФ с 2016 года и ранее руководил операцией в Сирии. После взрыва у него диагностировали него были множественные осколочные ранения ног и закрытый перелом лицевой кости.