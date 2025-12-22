Водителем взорвавшейся в Москве иномарки оказался генерал, он скончался

Водителем взорвавшейся в Москве иномарки оказался генерал-лейтенант ВС РФ Фанил Сарваров — военный скончался от полученных ранений. Об этом сообщает СК.
56-летний Фанил Сарваров занимал пост начальника Управления оперативной подготовки ВС РФ с 2016 года и ранее руководил операцией в Сирии. После взрыва у него диагностировали него были множественные осколочные ранения ног и закрытый перелом лицевой кости.
По факту взрыва автомобиля Kia Sorento, произошедшего утром 22 декабря на улице Ясеневой, столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По предварительной версии, к покушению могли быть причастны ВСУ.
В настоящее время место происшествия осматривают следователи и криминалисты.