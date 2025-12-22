Вернулась домой: 3-летняя девочка, выброшенная из окна своим же папой, закончила курс лечения в Москве

Трехлетняя девочка, которая в октябре была выброшена из окна третьего этажа собственным отцом, вернулась в Уфу после прохождения лечения в Москве и теперь проходит реабилитацию. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Чрезвычайное происшествие произошло 9 октября утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил своего ребенка из окна квартиры на третьем этаже. После этого пострадавшую в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17, где нейрохирурги провели срочную операцию. Девочка долгое время находилась в реанимации, а 17 октября ее спецбортом отправили на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу.
Как ранее сообщала пресс-служба РДКБ, состояние ребенка постепенно улучшается. Теперь, по словам Айрата Рахматуллина, девочка вернулась в Уфу, где для нее запланированы плановые консультации невролога, офтальмолога, ортопеда и хирурга, а также комплекс реабилитационных мероприятий.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Отец ребенка был заключен под стражу и направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.
