Вернулась домой: 3-летняя девочка, выброшенная из окна своим же папой, закончила курс лечения в Москве

Чрезвычайное происшествие произошло 9 октября утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил своего ребенка из окна квартиры на третьем этаже. После этого пострадавшую в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17, где нейрохирурги провели срочную операцию. Девочка долгое время находилась в реанимации, а 17 октября ее спецбортом отправили на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу.