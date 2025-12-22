Жертвой взрыва на юге Москвы стал начальник управления оперативной подготовки ВС РФ Сарваров

Сарваров скончался в больнице после получения тяжелых ранений. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 и 222.1 УК РФ (убийство, совершённое общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).
Одна из версий следствия предполагает, что за взрывом стоят украинские спецслужбы. Следствие продолжается, и в ближайшее время будут получены дополнительные данные о причинах и обстоятельствах происшествия.
Напомним, сегодня утром на парковке в Москве взорвался автомобиль. Возбуждено уголовное дело. Что известно о происшествии — в материале Life.ru.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.