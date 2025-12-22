Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жертвой взрыва на юге Москвы стал начальник управления оперативной подготовки ВС РФ Сарваров

Начальник Управления оперативной подготовки Вооруженных Сил России Фанил Сарваров погиб в результате взрыва автомобиля в Москве. Об этом сообщили в СК.

Источник: Life.ru

Сарваров скончался в больнице после получения тяжелых ранений. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 и 222.1 УК РФ (убийство, совершённое общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

Одна из версий следствия предполагает, что за взрывом стоят украинские спецслужбы. Следствие продолжается, и в ближайшее время будут получены дополнительные данные о причинах и обстоятельствах происшествия.

Напомним, сегодня утром на парковке в Москве взорвался автомобиль. Возбуждено уголовное дело. Что известно о происшествии — в материале Life.ru.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.