Двух дебоширов сняли с рейсов в аэропортах Иркутска и Улан-Удэ

Двух пассажиров сняли с рейсов в аэропортах Иркутска и Улан-Удэ за нарушение порядка. На борту самолета «Иркутск-Новосибирск» 38-летний житель Тюмени выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров, а также игнорировал замечания экипажа. В отношении нарушителя завели протокол за мелкое хулиганство. Об этом КП-Иркутск рассказали в транспортной полиции.