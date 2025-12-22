Ричмонд
Двух дебоширов сняли с рейсов в аэропортах Иркутска и Улан-Удэ

В Бурятии 48-летний пьяный житель вел себя агрессивно при посадке на борт.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Двух пассажиров сняли с рейсов в аэропортах Иркутска и Улан-Удэ за нарушение порядка. На борту самолета «Иркутск-Новосибирск» 38-летний житель Тюмени выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров, а также игнорировал замечания экипажа. В отношении нарушителя завели протокол за мелкое хулиганство. Об этом КП-Иркутск рассказали в транспортной полиции.

— А в Бурятии 48-летний пьяный житель вел себя агрессивно при посадке на борт и использовал ненормативную лексику, — уточнили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Дебошира доставили в отдел полиции, там установили, что помимо мелкого хулиганства, на мужчину составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее КП-Иркутск сообщал, что на трассе «Байкал» ограничили движение грузовиков и автобусов.