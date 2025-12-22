Трагедия в Москве: Стала известна личность военного, погибшего при взрыве на улице Ясеневой

Начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации Фанил Сарваров погиб в результате взрыва на улице Ясеневой в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
«В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — говорится в сообщении.
По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве сработало взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм погиб Сарваров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.