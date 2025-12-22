В Ейске женщину обвинили в краже денег со счета находившегося в госпитале военнослужащего

Доступ к счетам военнослужащих женщина получила, потому что работала менеджером банка и помогала клиентам и перевыпуске утерянных карт. По версии следствия, в июне 2025 года к фигурантке обратился пациент госпиталя с просьбой изменить сервисный абонентский номер, привязанный к банковской карте, на абонентский номер, находящийся в его пользовании.