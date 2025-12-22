В Ейске женщину обвинили в краже денег со счета находившегося в госпитале военнослужащего

Завершено расследование и передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 39-летней жительницы Ейска. Ее обвиняют в краже денег со счета военнослужащего, проходившего лечение в военном госпитале (п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ).
Доступ к счетам военнослужащих женщина получила, потому что работала менеджером банка и помогала клиентам и перевыпуске утерянных карт. По версии следствия, в июне 2025 года к фигурантке обратился пациент госпиталя с просьбой изменить сервисный абонентский номер, привязанный к банковской карте, на абонентский номер, находящийся в его пользовании.
Женщина попросила у военного телефон для выполнения операции. А затем якобы под видом подключения допуслуг перевела деньги на свой банковский счет. Следователи установили, что подобную махинацию женщина проворачивала неоднократно и похитила у военного 82 тысячи рублей.
«В ходе следствия установлены другие эпизоды хищения денежных средств с банковских счетов участников специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Теперь фигурантке грозит до шести лет тюрьмы и штраф в размере до 80 тысяч рублей.