Врачи борются за жизнь многодетной матери, пострадавшей на пожаре под Волгоградом

Медики оценивают как крайне тяжелое состояние 38-летней матери троих детей, которая пострадала сегодня, 22 декабря, в ночном пожаре в Михайловке Волгоградской области.

Источник: Прокуратура Волгоградской области

Один ее ребенок погиб, а муж и двое детей спаслись, но также находятся в больнице.

— Двое взрослых доставлены в Михайловскую ЦРБ: состояние женщины крайне тяжелое, врачи сейчас делают все возможное для сохранения жизни пациентки, — сообщили ИА «Высота 102» в облздраве.

Состояние ее 41-летнего мужа также тяжелое. Супругами занимаются профильные специалисты филиала № 3 ГБУЗ «КССМП», согласовывая тактику лечения с главным внештатным специалистом.

Двое детей пары, а это мальчики 10 и 15 лет, находятся в Михайловской детской больнице, их состояние средней степени тяжести.

Ранее в СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в пожаре погиб 4-летний мальчик. У родителей обширные термические ожоги — до 50 и 60 процентов поверхности тела. У спасенных детей, по предварительным данным, отравление угарным газом.

Напомним, пожар произошел ночью 22 декабря в частном доме, расположенном в переулке Эстонский города Михайловки. В результате строение выгорело дотла.

Территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Прокуратура Волгоградской области взяла ход расследования уголовного дела на контроль.