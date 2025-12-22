Врачи борются за жизнь многодетной матери, пострадавшей на пожаре под Волгоградом

Ранее в СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в пожаре погиб 4-летний мальчик. У родителей обширные термические ожоги — до 50 и 60 процентов поверхности тела. У спасенных детей, по предварительным данным, отравление угарным газом.