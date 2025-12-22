В Тюменской области водитель умер на работе

«Завершено расследование несчастного случая, произошедшего с водителем автомобиля на территории ООО “Тюменское АТП” (филиал в городе Тобольск). В результате внезапной потери сознания и последовавшего острого инфаркта работник скончался на месте происшествия. Событие произошло в рабочее время на территории работодателя в связи с исполнением трудовых обязанностей и подлежит квалификации, как несчастный случай на производстве», — говорится в сообщении.