В Тюменской области водитель умер на работе

Смерть наступила вследствие острого инфаркта.
В Тобольске на автотранспортном предприятии умер водитель — он потерял сознание, смерть наступила вследствие острого инфаркта. Об этом рассказали в пресс-службе государственной инспекции труда в Тюменской и Курганской областях.
«Завершено расследование несчастного случая, произошедшего с водителем автомобиля на территории ООО “Тюменское АТП” (филиал в городе Тобольск). В результате внезапной потери сознания и последовавшего острого инфаркта работник скончался на месте происшествия. Событие произошло в рабочее время на территории работодателя в связи с исполнением трудовых обязанностей и подлежит квалификации, как несчастный случай на производстве», — говорится в сообщении.
В ходе проверки выяснилось, что погибший не использовал отпуск в полном объеме и перед работой не прошел психиатрическое освидетельствование. Кроме того ему не выдали защитный костюм. Руководство предприятия планируют привлечь к ответственности.
