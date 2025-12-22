В СКР назвали версию убийства генерал-лейтенанта Сарварова

В СКР озвучили одну из версий убийства начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.
По данным ведомства, она связана с организацией преступления украинскими спецслужбами.
Подчеркивается, что отрабатываются и другие версии совершения убийства.
Ранее появились сообщения о том, что Сарваров скончался от полученных травм в результате взрыва автомобиля утром 22 декабря на юге Москвы. Уточняется, что бомба была установлена в нижней части машины. Возбуждено уголовное дело.