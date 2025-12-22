В Москве взорван начальник управления Минобороны Фанил Сарваров

Взрыв прогремел около семи утра, когда генерал-лейтенант Фанил Сарваров выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на Kia Sorento. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо. По данным СКР, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Там от полученных травм он скончался. Вначале уголовное дело было возбуждено в СКР по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом, однако в дальнейшем его планируют квалифицировать как теракт.