СК РФ: к убийству генерала Сарварова могут быть причастны украинские спецслужбы

Следователи изучают место взрыва в Москве.
По одной из версий, убийство начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова связано с украинскими спецслужбами. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — говорится в комментарии Петренко, который распространили представители ведомства в telegram-канале. Возбуждено уголовное дело.
Расследование ведет Главное следственное управление СК России по Москве. Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 105 УК РФ и статьей 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом, и незаконный оборот взрывчатых веществ).
По поручению председателя Следственного комитета к расследованию подключены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. Продолжается детальный осмотр места происшествия, изымаются фрагменты взрывного устройства и иные улики.
Следствие назначит комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и взрывотехническую. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе подрыва. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома на улице Ясеневая в Москве прогремел взрыв. Пострадало припаркованное авто. Жильцы дома вызвали экстренные службы.
На место взрыва выехали следователи и криминалисты. Взорванную Kia осматривают в защитных костюмах, пишет 360.ru.