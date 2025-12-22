Спецслужбы Украины могут быть причастны к убийству генерал-майора Сарварова

Одной из версий следствия является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами. Следствие рассматривает различные обстоятельства происшествия и изучает возможные мотивы и исполнители.
Петренко подчеркнула, что следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств происшествия и привлечению виновных к ответственности.
Напомним, сегодня утром на парковке в Москве взорвался автомобиль. Водитель погиб, им оказался начальник управления оперативной подготовки Вооруженных Сил России Фанил Сарваров. Возбуждено уголовное дело. Что известно о происшествии — в материале Life.ru.
