Спецслужбы Украины могут быть причастны к убийству генерал-майора Сарварова

Убийство начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооружённых Сил России генерал-майора Фанила Сарварова было совершено при помощи взрывного устройства, установленного под днищем автомобиля. Причастными к диверсии могут быть спецслужбы Украины, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: Life.ru

Одной из версий следствия является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами. Следствие рассматривает различные обстоятельства происшествия и изучает возможные мотивы и исполнители.

Петренко подчеркнула, что следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств происшествия и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, сегодня утром на парковке в Москве взорвался автомобиль. Водитель погиб, им оказался начальник управления оперативной подготовки Вооруженных Сил России Фанил Сарваров. Возбуждено уголовное дело. Что известно о происшествии — в материале Life.ru.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.