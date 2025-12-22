В Ростове адвокат получил 6 лет колонии за особо крупное мошенничество

По данным следствия, служитель Фемиды ввел в заблуждение двух человек, пообещав им юридическую помощь в судах первой и апелляционной инстанций. За свои услуги он попросил 4,5 млн рублей, но обязательства так и не выполнил. Более того, все полученные деньги потратил по своему усмотрению.