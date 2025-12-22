СК: украинские спецслужбы могут быть причастны к убийству генерала Сарварова

Украинские спецслужбы могут быть причастны к убийству генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ не стало в результате инцидента на юге Москвы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — уточнила представитель СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Напомним, что автомобиль взорвался во дворе жилого дома, в результате чего один человек погиб. Позднее в Следственном комитете подтвердили, что скончался именно генерал Сарваров.
Это не первый подобный случай в Москве. Напомним, что в прошлом году на парковке у дома на Синявинской улице также произошел взрыв. Тогда пострадали два человека — мужчина и женщина. Взрыв произошел в тот момент, когда владелец автомобиля сел в машину. В результате 50-летний военный лишился обеих ступней, а его жена получила ранения.