Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК: украинские спецслужбы могут быть причастны к убийству генерала Сарварова

СК отрабатывает различные версии гибели генерала Сарварова в результате взрыва на юге Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Украинские спецслужбы могут быть причастны к убийству генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ не стало в результате инцидента на юге Москвы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — уточнила представитель СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Напомним, что автомобиль взорвался во дворе жилого дома, в результате чего один человек погиб. Позднее в Следственном комитете подтвердили, что скончался именно генерал Сарваров.

Это не первый подобный случай в Москве. Напомним, что в прошлом году на парковке у дома на Синявинской улице также произошел взрыв. Тогда пострадали два человека — мужчина и женщина. Взрыв произошел в тот момент, когда владелец автомобиля сел в машину. В результате 50-летний военный лишился обеих ступней, а его жена получила ранения.