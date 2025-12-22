СК: украинские спецслужбы могут быть причастны к убийству генерала Сарварова

Это не первый подобный случай в Москве. Напомним, что в прошлом году на парковке у дома на Синявинской улице также произошел взрыв. Тогда пострадали два человека — мужчина и женщина. Взрыв произошел в тот момент, когда владелец автомобиля сел в машину. В результате 50-летний военный лишился обеих ступней, а его жена получила ранения.